Составьте 6 предложений со словами белый,снежный,белоснежный,великолепный,роскошный,пышный.

Українська мова
Составьте 6 предложений со словами белый,снежный,белоснежный,великолепный,роскошный,пышный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белый снег падает на землю покрывалом, снежный снег топчется под ногами в сказке, Белоснежный Дед Мороз делает подарки дарит детям сказки, сегодня мне подарили Великолепное платье роскошное кольцо наделось мне прямо на палец, страшный кот ходит возле двери и сторожит её
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