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Сколько будет 164+2x/7=32
Алгебра
Сколько будет 164+2x/7=32
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
164+2x:7=32 2x:7=-132 2x=18 2/3 x=18 2/3 :2 x=9 1|3
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