Прошу объяснить как решить этот пример с дробями. (2/3 + d) + (21/5 + 8/3) = 7/10 + 1/5 - 1/10

Математика
Прошу объяснить как решить этот пример с дробями. (2/3 + d) + (21/5 + 8/3) = 7/10 + 1/5 - 1/10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, начнём с того что надо раскрыть скобки Потом приводим к общему знаменателю чтобы убрать его  2\3+d+21\5+8\3=7\10+1\5-1\10|*30(общий знаменатель) 20+30d+126+80=21+6-3 20+126+80-21-6+3=30d 221=30d 7,36=d
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Доберіть до наведених виразів приказки . Говорити гарно , говорити не до ладу , гов??рити швидко .
Ответить
Физика
Какое свойство отличает кристалл от аморфного тела
Ответить
Математика
Как можно получить число 21 с помощю пяти цыфр 1
Ответить
Математика
529 чётные пожалуйста
Ответить
Обществознание
][elp me please!! Назовите потребности какие угодно и что он значат
Ответить