Прошу объяснить как решить этот пример с дробями. (2/3 + d) + (21/5 + 8/3) = 7/10 + 1/5 - 1/10
Математика
Прошу объяснить как решить этот пример с дробями. (2/3 + d) + (21/5 + 8/3) = 7/10 + 1/5 - 1/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, начнём с того что надо раскрыть скобки Потом приводим к общему знаменателю чтобы убрать его 2\3+d+21\5+8\3=7\10+1\5-1\10|*30(общий знаменатель) 20+30d+126+80=21+6-3 20+126+80-21-6+3=30d 221=30d 7,36=d
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