][elp me please!! Назовите потребности какие угодно и что он значат
Обществознание
][elp me please!! Назовите потребности какие угодно и что он значат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? В чём тебе помочь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как записать условие и решить задачу. Осенью в подобном хозяйстве поставили на от??орм 100 бычков, а зимой столько же бычков продали. Сколько бычко...
Биология
География
О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его бас??ейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский: 1) ...
Математика