Как записать условие и решить задачу. Осенью в подобном хозяйстве поставили на от??орм 100 бычков, а зимой столько же бычков продали. Сколько бычков осталось на откорме?

Математика

Как записать условие и решить задачу. Осенью в подобном хозяйстве поставили на от??орм 100 бычков, а зимой столько же бычков продали. Сколько бычков осталось на откорме?

Автор: Гость