Как записать условие и решить задачу. Осенью в подобном хозяйстве поставили на от??орм 100 бычков, а зимой столько же бычков продали. Сколько бычков осталось на откорме?
Математика
Как записать условие и решить задачу. Осенью в подобном хозяйстве поставили на от??орм 100 бычков, а зимой столько же бычков продали. Сколько бычков осталось на откорме?
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Гость:
100-100=0 бычков осталось на откорме
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