Как правильно: в_зится или в_ зиться в пропущенные вставить букву.

Русский язык
Как правильно: в_зится или в_ зиться в пропущенные вставить букву.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОЗИТС♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♥♡♥♥♡♡♥♡♥♡★★♡☆♡★★☆
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