Помогите,написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений

Русский язык
Помогите,написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И красива, и мила, и послушна, и добра.  И я, и он, и она, и ты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача номер 4. нажмите на фото.
Ответить
Литература
Сжатое изложение про Аркашу Пластова
Ответить
Математика
На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограмм...
Ответить
Русский язык
Распределить слова в две группы: кофта,филин,февраль,фартук,шарф,буфет,флажок,фур??он,финиш
Ответить
Математика
Можно 8 пожалуйста плиз срочно надо
Ответить