Помогите,написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
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Помогите,написать 2 предложения с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И красива, и мила, и послушна, и добра. И я, и он, и она, и ты
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