Допоможіть сласти твір опис про вінок з допомогою з такими словами Атрибут українського національного костюма,оздоба голови дівчини ,плетіння, мак,волошка,ромен - зілля,чорнобривці,стрічка,комбінайія барв,захисна сила,мистецтво...
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Допоможіть сласти твір опис про вінок з допомогою з такими словами Атрибут українського національного костюма,оздоба голови дівчини ,плетіння, мак,волошка,ромен - зілля,чорнобривці,стрічка,комбінайія барв,захисна сила,мистецтво,краса дівочого обличчя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вінок З покоління у покоління атрибутом українського національного костюму є вінок. Він є оздобою тендітної голови дівчини. Кожна дівчина плете свій вінок.В зазвичай у нього вплітають квіти маки,волошки,ромен-зілля,чорнобривці . Ще по традиції туди прив'язують стрічки. Усе це роблять із комбінаціею барв. За легендою вінок має захистну силу . Плетіння вінка це мистецтво та краса дівочого обличчя
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