Финикейские мооеплаватели в крации плиз

История
Финикейские мооеплаватели в крации плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это люди,которые жили на побережье средиземного моря.Грабили корабли и продавали вещи и людей.Весь мир обязан им за создание первого алфавита,но в нём был один недостаток-не было гласных.Вот попробуйте прочитать: Чтздсьнпсн?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод на русский язык My favorite food is chips! I love chips,I do. I think chips are yummy. What about you? 2. My favorite food is [icec...
Ответить
Английский язык
Помогите, срочно)..........
Ответить
Математика
Как правильно вычислить 9+5
Ответить
Физика
В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. к...
Ответить
Литература
Кто из героев комедии сказал эти слова? "Зачем сюда бог Чацкого принес?" а) Молчалин б) Фамусов в) Софья г) Скалозуб
Ответить