Финикейские мооеплаватели в крации плиз
История
Финикейские мооеплаватели в крации плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это люди,которые жили на побережье средиземного моря.Грабили корабли и продавали вещи и людей.Весь мир обязан им за создание первого алфавита,но в нём был один недостаток-не было гласных.Вот попробуйте прочитать: Чтздсьнпсн?
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