В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж...
Физика
В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж/кг С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)230:30=7.6-этим доказываем что 7.6 литров находятся. 2)4200:380=11.05(м.)медного бруска. Ответ:11.05 масса медного бруска.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто из героев комедии сказал эти слова? "Зачем сюда бог Чацкого принес?" а) Молчалин б) Фамусов в) Софья г) Скалозуб
Литература