В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж...

Физика

В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж/кг С

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