В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж...

Физика
В сосуд содержащий 7,6 л воды при температуре 20 C, опустили медный брусок нагретый д?? 230 С, после чего в сосуде установилась температура 30 С. какова масса медного бруска? удельная теплоемкость воды 4200 дж/кг С, меди 380 дж/кг С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)230:30=7.6-этим доказываем что 7.6 литров находятся. 2)4200:380=11.05(м.)медного бруска. Ответ:11.05 масса медного бруска.
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