Как правильно вычислить 9+5
Математика
Как правильно вычислить 9+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+5=14 Так как, при сложении чисел с девятью (9, 19, 29 и т.д.) от второго слогаемого забирается 1 и прибавляется к неполному числу что бы получилось круглое число, а уже к нему прибавляется оставшееся число.
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