Русский язык.как по разному по ыамилии как по разному по фамилии по имени и отчест??у словом с уменьшительно ласкательном окраской могут обратиться к вашим родителям знакомым соседям разные люди Составьте 5 предложений с различ...
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Русский язык.как по разному по ыамилии как по разному по фамилии по имени и отчест??у словом с уменьшительно ласкательном окраской могут обратиться к вашим родителям знакомым соседям разные люди Составьте 5 предложений с различными обращениями адресованное одному лицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет мамочка.Привет папочка.
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