Прочитай слова и найди их значение. запиши ответы в таблицу jelly,chicken,burger,pizza,chocolate,water,vegetables,lemonade
Английский язык
Прочитай слова и найди их значение. запиши ответы в таблицу jelly,chicken,burger,pizza,chocolate,water,vegetables,lemonade
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желе , курица , - , пицца , шоколад , вода , овощи , лимонад .
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