Прочитай слова и найди их значение. запиши ответы в таблицу jelly,chicken,burger,pizza,chocolate,water,vegetables,lemonade

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Прочитай слова и найди их значение. запиши ответы в таблицу jelly,chicken,burger,pizza,chocolate,water,vegetables,lemonade

Автор: Гость