О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его бас??ейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский: 1) газ; 2) нефть; 3) уголь; 4) железная руда.
География
О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его бас??ейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский: 1) газ; 2) нефть; 3) уголь; 4) железная руда.
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Гость:
Речь идёт о каменном угле
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