Нужно решить уравнение: sin(3x-pi/4)cos(3x-pi/4)=-1/2

Алгебра
Нужно решить уравнение: sin(3x-pi/4)cos(3x-pi/4)=-1/2
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