Какое свойство отличает кристалл от аморфного тела

Физика
Какое свойство отличает кристалл от аморфного тела
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аморфные тела менее плотные и построению схожи с жидкости.Их молекулы не имеют сильного притяжения как твердые тела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2 в степени х+1=4 можно с решением и обьяснениями пожалуйстааа
Ответить
Математика
Помогите прошу срочно нужно
Ответить
Биология
Задача. Выбрать правильный ответ. У человека карий цвет глаз доминирует над голу??ым. А способность лучше владеть правой рукой - над левой. Гены ...
Ответить
Математика
Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько ...
Ответить
Математика
Сравни значения величин 5 м и 50 дециметр
Ответить