Какое свойство отличает кристалл от аморфного тела
Физика
Какое свойство отличает кристалл от аморфного тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аморфные тела менее плотные и построению схожи с жидкости.Их молекулы не имеют сильного притяжения как твердые тела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Задача. Выбрать правильный ответ. У человека карий цвет глаз доминирует над голу??ым. А способность лучше владеть правой рукой - над левой. Гены ...
Математика
Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько ...