ВСпомни про Винни Пуха: можно ли назвать товаром мед в улье для пчел?почему?

Экономика
ВСпомни про Винни Пуха: можно ли назвать товаром мед в улье для пчел?почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,можно ведь мед это вещь которую многие любят и покупают.
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