В равнобедренном треугольнике сумма всех углов равна 180°. Найдите уголы этого тре??гольника известно,что один из углов равен 44°

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Если угол при основании равен 44, то другой угол у основания тоже равен 44, следовательно, 3-ий угол равен 180-44*2=92 Если угол, противолежащий основанию, равен 44, то угол при основании равен (180-44)/2=68, как и другой угол при основании