Найдите к схемам соответсвующие словосочетания Короче разбрите каждое словосо??етание вот так прил.+сущ над гл словом крестик и вопрос (Родиться в России,дом родителей,родимый край, работать с удовольствием , работа в радос...
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Найдите к схемам соответсвующие словосочетания Короче разбрите каждое словосо??етание вот так прил.+сущ над гл словом крестик и вопрос (Родиться в России,дом родителей,родимый край, работать с удовольствием , работа в радость, поработать спозаранку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитал книгу,учился в школе,родной дом, красная роза, испекла хлеб, варила кашу,любимый человек, старший брат, осенний день.
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