Помогите плиз придумать 2 задачи на нахождение массы по физике

Физика
Помогите плиз придумать 2 задачи на нахождение массы по физике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима кинул кирпич с крыши своего дома, высота которого 100 метров. При падении потенциальная энергия составляла - 50 Джоулей. (g-9,8) Вопрос : сколько весел кирпич? Олег подвесил кормушку, после 5 минут, верёвка не выдержала и кормушка упала с высоты 5 метров с дерева. При падении потенциальная энергия составила 20 Джоулей. (g-9,8). Вопрос : сколько весила кормушка Олега?
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