Реши жизненную задачу: Ситуация: Родители настаивают на том, чтобы их ребенок ходил в воскресную школу и получил религиозное воспитание. Ребенок этого не хочет. Твоя роль: Ребенок, который не хочет ходить в воскресную школу ...
Обществознание
Реши жизненную задачу: Ситуация: Родители настаивают на том, чтобы их ребенок ходил в воскресную школу и получил религиозное воспитание. Ребенок этого не хочет. Твоя роль: Ребенок, который не хочет ходить в воскресную школу Результат: Решение, которое устроит и тебя, и родителей и будет основано на действующих законах РФ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребёнок должен им сказать,что каждый житель нашего государства имеет право на свободу своего вероисповедания,а значит,родители не имеют право его заставлять насильно посещать данную школу против его желания.
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