Реши жизненную задачу: Ситуация: Родители настаивают на том, чтобы их ребенок ходил в воскресную школу и получил религиозное воспитание. Ребенок этого не хочет. Твоя роль: Ребенок, который не хочет ходить в воскресную школу ...

Обществознание

Реши жизненную задачу: Ситуация: Родители настаивают на том, чтобы их ребенок ходил в воскресную школу и получил религиозное воспитание. Ребенок этого не хочет. Твоя роль: Ребенок, который не хочет ходить в воскресную школу Результат: Решение, которое устроит и тебя, и родителей и будет основано на действующих законах РФ

Автор: Гость