5 признаков осени очень нужно
Литература
5 признаков осени очень нужно
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Признаки осени в живой природе: улетают птицы, животные готовятся к спячке, заяц меняет окраску в белый цвет, деревья желтеют, опадают листья. Признаки осени в неживой природе: реже светит солнце, чаще льются дожди, похолодание, первые заморозки, день становится короче
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