Сколько концлагерей существовало во время Второй мировой войны?

История
Сколько концлагерей существовало во время Второй мировой войны?
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Гость:
На территории Белоруссии в качестве "иных мест" был утвержден 21 лагерь, на территории Украины - 27 лагерей, на территории Литвы - 9, Латвии - 2. На территории РФ признаны места принудительного содержания в г. Рославль (лагерь 130), п. Урицкий (лагерь 142) и Гатчина. Перечень лагерей, признанных Правительством ФРГ концентрационными (1939-1945 гг.):1.Арбайтсдорф (ФРГ)  2. Аушвиц/Освенцим-Биркенау (Польша)  3. Берген-Бельзен (ФРГ)  4. Бухенвальд (ФРГ)  5. Варшава (Польша)  6. Герцогенбуш (Нидерланды)  7. Гросс-Розен (ФРГ)  8. Дахау (ФРГ)  9. Кауен/Каунас (Литва)  10. Краков-Плащов (Польша)  11. Заксенхаузен (ГДР‑ФРГ)  12. Люблин/Майданек (Польша)  13. Маутхаузен (Австрия)  14. Миттельбау-Дора (ФРГ)  15. Натцвайлер (Франция)  16. Нейенгамме (ФРГ)  17. Нидерхаген‑Вевельсбург (ФРГ)  18. Равенсбрюк (ФРГ)  19. Рига-Кайзервальд (Латвия)  20. Файфара/Вайвара (Эстония)  21. Флоссенбург (ФРГ)  22. Штуттхоф (Польша).

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