Сколько концлагерей существовало во время Второй мировой войны?

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На территории Белоруссии в качестве "иных мест" был утвержден 21 лагерь, на территории Украины - 27 лагерей, на территории Литвы - 9, Латвии - 2. На территории РФ признаны места принудительного содержания в г. Рославль (лагерь 130), п. Урицкий (лагерь 142) и Гатчина. Перечень лагерей, признанных Правительством ФРГ концентрационными (1939-1945 гг.):1.Арбайтсдорф (ФРГ) 2. Аушвиц/Освенцим-Биркенау (Польша) 3. Берген-Бельзен (ФРГ) 4. Бухенвальд (ФРГ) 5. Варшава (Польша) 6. Герцогенбуш (Нидерланды) 7. Гросс-Розен (ФРГ) 8. Дахау (ФРГ) 9. Кауен/Каунас (Литва) 10. Краков-Плащов (Польша) 11. Заксенхаузен (ГДР‑ФРГ) 12. Люблин/Майданек (Польша) 13. Маутхаузен (Австрия) 14. Миттельбау-Дора (ФРГ) 15. Натцвайлер (Франция) 16. Нейенгамме (ФРГ) 17. Нидерхаген‑Вевельсбург (ФРГ) 18. Равенсбрюк (ФРГ) 19. Рига-Кайзервальд (Латвия) 20. Файфара/Вайвара (Эстония) 21. Флоссенбург (ФРГ) 22. Штуттхоф (Польша).