Определить, является ли функция показательной. Если является, то указать возрастающая она или убывающая. Ответ объяснить. а) y=3x^7; б) y=(4/3)^x; в) y=(5/6)^x

Математика
Определить, является ли функция показательной. Если является, то указать возрастающая она или убывающая. Ответ объяснить. а) y=3x^7; б) y=(4/3)^x; в) y=(5/6)^x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая наверно не является показательной б) и в) являются показательными
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