Определить, является ли функция показательной. Если является, то указать возрастающая она или убывающая. Ответ объяснить. а) y=3x^7; б) y=(4/3)^x; в) y=(5/6)^x

Математика

Определить, является ли функция показательной. Если является, то указать возрастающая она или убывающая. Ответ объяснить. а) y=3x^7; б) y=(4/3)^x; в) y=(5/6)^x

Автор: Гость