Номер 5,6 Пожалуйста времени мало
Окружающий мир
Номер 5,6 Пожалуйста времени мало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34, 26, 68. По стволу кроны поднимается вода испаряемая солнцем. Если деревья вырубить вода не будет испарятся,она будет оставаться в земле
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