Мне нужно б) там нужно соединить стрелкой

Математика
Мне нужно б) там нужно соединить стрелкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если а больше или равно 0, то |а| = а. Если а меньше или равно 0, то |а| = -а
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