Помогите пожалуйста!!! 5. Почему для Руси и Смоленской земли, в частности, стало таким важным крещение князя Владимира? Если вы крещены, то имело ли это для вас какое-нибудь последствие? 6. Как христианство может повлиять н...
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!! 5. Почему для Руси и Смоленской земли, в частности, стало таким важным крещение князя Владимира? Если вы крещены, то имело ли это для вас какое-нибудь последствие? 6. Как христианство может повлиять на человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь Владимир, когда он крестил свою дружину (только дружину, а не Русь) сидел на Киевском престоле. Он был Киевским князем!!!! И столица Руси была в Киеве. Может тогда исходя из логики Крым по праву принадлежал Украине? И бабка и дедка (Ольга и Игорь) Владимира были киевлянами. А крещение Руси действительно стало причиной формирования русской нации на базе Киевской Руси. Но распространение христианства началось с Верхней Волги, когда в 1015 году был построен первый православный монастырь. Некоторые исследователи считают, что под именем Ефрем Новотор, создателя монастыря, скрывался сам князь Владимир, который тайно принял монашеский постриг и ушел в пустынь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество выделится при превращении пара массой m=1 кг ,взятого при темпера??уре t1=100градусов,а лёд при температуре t2=0градусов
Русский язык
Английский язык