Определить массовую долю элемента в молекулеNa3Po3
Химия
Определить массовую долю элемента в молекулеNa3Po3
Ответ(ы) на вопрос:
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Mr(Na3PO3) = 23*3 + 31 + 16*3 = 148W(Na) = Ar(Na)*n / Mr(Na3PO3) *100% = 23*3 / 148 *100% = 47%W(P) = Ar(P)*n / Mr(Na3PO3) *100% = 31 *1 / 148 *100% = 21%W(O) = Ar(O) *n / Mr(Na3PO3) *100% = 16*3 / 148 *100% = 32%
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