Определить объем аммиака,полученного в реакции 8.96 л Н2 с N2. Опишите все подробно,даю 67 баллов!!!
Химия
Определить объем аммиака,полученного в реакции 8.96 л Н2 с N2. Опишите все подробно,даю 67 баллов!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) записываем уравнение реакции 3H2+N2=2NH3 3 моль 2 моль находим кол-во водорода n(H2)=8.96/22.4=0.4 моль по реакции на 3 моль H2 приходится 2 моль NH3, значит n(NH3)=0.4*2/3=0.27 моль находим объем аммиака V=22.4*n V(NH3)=0.27*22.4=5.97 л Ответ: V(NH3)=5.97 л
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