Определить объем аммиака,полученного в реакции 8.96 л Н2 с N2. Опишите все подробно,даю 67 баллов!!!

Химия

Определить объем аммиака,полученного в реакции 8.96 л Н2 с N2. Опишите все подробно,даю 67 баллов!!!

Автор: Гость