Определить основные причины реформ патриарха Никона

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После Крещения Руси,произошли многие изменения в ритуалах византийской церкви. Никон хотел исправить книги по греческим образцам и понял,что нужно исправлять не только книги,но и многие обряды. Кст,это пошло на пользу в организации церкви и тогда стали писать не "Исус",а "Иисус",что являлось более точным. Начало этой реформы приходится на 1653 год. Было не мало противников этой реформы.