Помогите решить задачу! За первый час турист прошел- 4 км 700 м, за второй- 4 км 800 м, з?? третий- 4 км 430 м, за четвертый час- 4 км 550 м. Сколько в среднем проходил турист за час?

Математика

Помогите решить задачу! За первый час турист прошел- 4 км 700 м, за второй- 4 км 800 м, з?? третий- 4 км 430 м, за четвертый час- 4 км 550 м. Сколько в среднем проходил турист за час?

Автор: Гость