Помогите решить задачу! За первый час турист прошел- 4 км 700 м, за второй- 4 км 800 м, з?? третий- 4 км 430 м, за четвертый час- 4 км 550 м. Сколько в среднем проходил турист за час?
Математика
Помогите решить задачу! За первый час турист прошел- 4 км 700 м, за второй- 4 км 800 м, з?? третий- 4 км 430 м, за четвертый час- 4 км 550 м. Сколько в среднем проходил турист за час?
Ответ(ы):
Гость:
(4700 +4800 +4430 +4550) /4 = 18480/4 =4620
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