Найдите знаменатель дроби,равной 5\11,если ее числитель равен 45
Математика
Найдите знаменатель дроби,равной 5\11,если ее числитель равен 45
Ответ(ы):
Гость:
45/99, если ее сократить на 9, то получится 5/11.
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