Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?

Математика

Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?

Автор: Гость