Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?

Математика
Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4×5=20 (км) 1 расстряние 2) 45-20=25(км)2 растояние 3) 25÷5=5 (км/ч) шел второй
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