Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?
Математика
Из города одновременно в противоподожных направлениях вышли два путешественника . через 5 ч расстояние между ними было ровно 45 км. Первый путешественникам шёл со скоростью 4 км/час. С какой скоростью шёл второй путешественник?
Ответ(ы):
Гость:
1) 4×5=20 (км) 1 расстряние 2) 45-20=25(км)2 растояние 3) 25÷5=5 (км/ч) шел второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Задание: Придумайте одно предложение со словарным словом и Разберите его по частям речи. Словарные слова: колено,клеить,карниз Карнавал,Капитан,к...
Биология
Какие факторы живой и неживой природы необходимы для жизни этим растениям и животным: Щука: Окунь: Белая кувшинка: Рогоз: Озёрная лягушка...
Литература