Определите общее сопротивление цепи и напряжение на участке CD. если R1= 4ом, R2=6, R3=15,R4=4
Физика
Определите общее сопротивление цепи и напряжение на участке CD. если R1= 4ом, R2=6, R3=15,R4=4
Ответ(ы):
Гость:
Если последовательное то 29 ом если параллельное то 11/15 ом
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