Охаректеризуйте политические порядки, воцарившиеся на Руси в 12 веке. Срочно!

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12 век,век после принятия христианства,значит соседние страны пытаются вернуть в идолов ведение в Россию,нападение кочевников и Сибирских ханов,учитывая,что в 12 веке пришли татары монголы,значит тоже битвы за выживание,Ливонский орден с севера,битва Ледовое бобоище при Невском,ну и в конце века Куликовская битва