Определить падеж следующих имен прилагательных:в новом доме( п.)синей волной, высокую сосну,в зеленой роще,большого двора,хорошим человеком,старому человеку,вкусного пирога,к ближнему берегу,на школьном стадионе.
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Определить падеж следующих имен прилагательных:в новом доме( п.)синей волной, высокую сосну,в зеленой роще,большого двора,хорошим человеком,старому человеку,вкусного пирога,к ближнему берегу,на школьном стадионе.
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1)предложный 2)творительный 3)винительный 4)предложный 5)родительный 6)творительный 7)дательный 8)родительный 9)дательный 10)предложный
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