Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов
Алгебра
Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам-29). 1) (3x+4)(x-2)=0 3x+4=0 или х-2=0 3х = -4 х₂ = 2 х₁ = - 1 целая 1/3 2) (3,6)² - (2,6)² = (3,6 - 2,6)*(3,6+2,6) = 1 * 6,2 = 6,2 3) Сам-30) 1-а) 3x+12y = 3(x+4y); 1-б) 2a⁵ + a³ = a³ ( 2a² + 1); 2) 2x² + 8x = 0 2x ( x + 4) = 0 2x = 0 или х + 4 =0 х₁ = 0 х₂ = -4 3) 3x²y⁵z + 12xy²z - 4x²y³ = xy² ( 3xy³z + 12z - 4xy) (в последнем - не уверенна)
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