Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов

Алгебра

Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов

Автор: Гость