Сочинение на тему родник,какой родник,кокая к нему дорога,чистая ли вода.ПОЖАЛУЙС??А НАПИШИТЕ!!!

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Сочинение на тему родник,какой родник,кокая к нему дорога,чистая ли вода.ПОЖАЛУЙС??А НАПИШИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорят, что родниковая вода самая чистая и полезная. Но так ли это? Несовсем. Люди стали эгоистично относится к природным источником, загрязняя их. Но до некоторых родников не добрались проделки человека, и по сей день они остаются экологически чистыми. Например, в нашем лесу, около моего дома, есть родник. Он находится в самой глуши леса. К этому источнику ведет дорожка, протоптанная лесниками. Вода там чистая, как слеза. Она холодная и свежая. Иногда , я хожу туда, что бы набрать питьевую воду в бидон, который дает мне мама. Такая природная вода очень полезна, не то, что хлорированная из водопровода.
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