Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.

Русский язык

Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.

Автор: Гость