Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.
Русский язык
Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень красивый дом построили строители.Дом-подлежащее,потому что находится в именительном падеже и отвечает на вопрос что?.Строители построили новый дом в микрорайоне.Дом-второстепенный член предложения-дополнение,потому что находится в винительном падеже.
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