Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.

Русский язык
Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень красивый дом построили строители.Дом-подлежащее,потому что находится в именительном падеже и отвечает на вопрос что?.Строители построили новый дом в микрорайоне.Дом-второстепенный член предложения-дополнение,потому что находится в винительном падеже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какая птица улетает первая а прилетает позже всех
Ответить
Литература
О чем книга капитан врунгель 2-3 предложения
Ответить
Русский язык
1. Составь предложения. Полюсе, живут, императорские, Южном, пингвины, на. Там, землю, год, покрывает, лёд, круглый. Не, пингвины, умеют, летать....
Ответить
История
Что такое десять заповедей? краткое содержание
Ответить
Окружающий мир
Помогите плиз!! Пожалуйста
Ответить