1. Составь предложения. Полюсе, живут, императорские, Южном, пингвины, на. Там, землю, год, покрывает, лёд, круглый. Не, пингвины, умеют, летать. Питаются, рыбой, они. Этих, превратились, крылья, в, птиц, плавники. С, они, их,...
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1. Составь предложения. Полюсе, живут, императорские, Южном, пингвины, на. Там, землю, год, покрывает, лёд, круглый. Не, пингвины, умеют, летать. Питаются, рыбой, они. Этих, превратились, крылья, в, птиц, плавники. С, они, их, быстро, помощью, плавают. Проверьте правильный у меня ответ или нет: Императорские пингвины живут на Южном полюсе. Круглый год там лёд покрывает землю. Пингвины не умеют летать. Они питаются рыбой. Плавники этих птиц превратились в крылья. С их помощью они быстро плавают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Южном полюсе живут Императорские пингвины.Крылья этих птиц превратились в плавники
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