Что такое десять заповедей? краткое содержание

Гость: Гость:

Вот Заповеди, которые дал Господь Бог народу через избранника Своего и пророка Моисея на Синайской горе:1. Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему.5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.6. Не убивай.7. Не прелюбодействуй.8. Не кради.9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.