НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Образующая конуса 13 см, высота 5 см.Найдите площадь его поверхности.

Геометрия

НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Образующая конуса 13 см, высота 5 см.Найдите площадь его поверхности.

Автор: Гость