НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Образующая конуса 13 см, высота 5 см.Найдите площадь его поверхности.
Геометрия
НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Образующая конуса 13 см, высота 5 см.Найдите площадь его поверхности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора нашли радиус основания.
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