Разгадайте кроссворды 1)Род вечнозеленых деревьев и кустарников ( 6 букв) 2)способ наклеивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков (10 букв).

Русский язык

Разгадайте кроссворды 1)Род вечнозеленых деревьев и кустарников ( 6 букв) 2)способ наклеивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков (10 букв).

Автор: Гость