Разгадайте кроссворды 1)Род вечнозеленых деревьев и кустарников ( 6 букв) 2)способ наклеивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков (10 букв).

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Разгадайте кроссворды 1)Род вечнозеленых деревьев и кустарников ( 6 букв) 2)способ наклеивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков (10 букв).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Цитрус или кинкан(кумкват) 2. Аппликация
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