В ящике есть 20 кубиков пронумерованных от 1 до 20. Какова вероятность того, что номе?? наугад взятого из ящика кубика будет кратным числу 7

Алгебра
В ящике есть 20 кубиков пронумерованных от 1 до 20. Какова вероятность того, что номе?? наугад взятого из ящика кубика будет кратным числу 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 20 кубиков, из них   два кубика с номерами {7,14}, кратными 7. p=2/20 =1/10=0,1 р=0,1
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