В ящике есть 20 кубиков пронумерованных от 1 до 20. Какова вероятность того, что номе?? наугад взятого из ящика кубика будет кратным числу 7

Алгебра

В ящике есть 20 кубиков пронумерованных от 1 до 20. Какова вероятность того, что номе?? наугад взятого из ящика кубика будет кратным числу 7

Автор: Гость