НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Дан цилиндр с радиусом 2 см и высотой 4 см. Параллельно его оси проводится сечение на расстоянии 1 см от оси . Найдите площадь и периметр сечения.
Геометрия
НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Дан цилиндр с радиусом 2 см и высотой 4 см. Параллельно его оси проводится сечение на расстоянии 1 см от оси . Найдите площадь и периметр сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сечении прямоугольник. одна сторона равна 4. другая: (2^2-1^2)*2=2 корень из 3 Р=(2 корень из 3+4)*2 S=2 корень из 3 *4=8 корень из 3
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