НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Дан цилиндр с радиусом 2 см и высотой 4 см. Параллельно его оси проводится сечение на расстоянии 1 см от оси . Найдите площадь и периметр сечения.

Геометрия

НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Дан цилиндр с радиусом 2 см и высотой 4 см. Параллельно его оси проводится сечение на расстоянии 1 см от оси . Найдите площадь и периметр сечения.

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