-5/4*6*(4/7)*7 с решением

Математика
-5/4*6*(4/7)*7 с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5/4*6*(4/7)*7=-5,4*6*4=-5,4*24=-129,6
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