Помогите сделать звукобуквенный разбор слов ЯЙЦО, ВАРИТЬ

Русский язык
Помогите сделать звукобуквенный разбор слов ЯЙЦО, ВАРИТЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яйцо-2звука яй-цо. ьиррочьнвпо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
НУЖНО РЕШЕНИЕ С РИСУНКОМ!!! Дан цилиндр с радиусом 2 см и высотой 4 см. Параллельно его оси проводится сечение на расстоянии 1 см от оси . Найд...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему родник,какой родник,кокая к нему дорога,чистая ли вода.ПОЖАЛУЙС??А НАПИШИТЕ!!!
Ответить
Русский язык
Со словом дом составить и запиши два предложения в первом предложении употреби это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена.
Ответить
Биология
Какая птица улетает первая а прилетает позже всех
Ответить
Литература
О чем книга капитан врунгель 2-3 предложения
Ответить