Помогите сделать звукобуквенный разбор слов ЯЙЦО, ВАРИТЬ
Русский язык
Помогите сделать звукобуквенный разбор слов ЯЙЦО, ВАРИТЬ
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Гость:
Яйцо-2звука яй-цо. ьиррочьнвпо
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