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Определить падеж у слов у ивашки
Русский язык
Определить падеж у слов у ивашки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У Ивашки(у кого?) Родительный падеж
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