Чтобы было если в наше время жили:Дарвин и Энштейн

Другие предметы
Чтобы было если в наше время жили:Дарвин и Энштейн
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А ещё бы Пушкин, Лермонтов, Толстой и др... Мир жил бы с открытыми глазами и в мире кроме "веры" видели бы и другие стороны. Люди знали бы что такое литература.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)
Ответить
Другие предметы
Какие признаки в поведении человека говорят о его уверенности и решительности?
Ответить
Математика
Составь схему и реши задачу: В школьную столовую привезли 53 кг муки и сахара.Сахар?? привезли на 5 кг меньше. Сколько кг муки и сколько кг сахара ...
Ответить
Математика
Как решить задачу подскажите пожалуйста: На двух полках сначала было 18 книг.Когда с одной полки на другую переставили 6 книг,то на полках книг ста...
Ответить
Русский язык
Предложение со словом прайс-лист
Ответить