Чтобы было если в наше время жили:Дарвин и Энштейн
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Чтобы было если в наше время жили:Дарвин и Энштейн
Ответ(ы):
Гость:
А ещё бы Пушкин, Лермонтов, Толстой и др... Мир жил бы с открытыми глазами и в мире кроме "веры" видели бы и другие стороны. Люди знали бы что такое литература.
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