Отберите растения со сложными листьями. По какому признаку вы это делали?
Биология
Отберите растения со сложными листьями. По какому признаку вы это делали?
Ответ(ы):
Гость:
Естественно, сложный лист состоит из нескольких листочков на общем черешке. Например, рябина, одуванчик, акация и т.д.
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